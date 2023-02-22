Marcelo Mercuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Mercuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Mercuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcelo Mercuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcelo Mercuri 29 Mayıs 1992 tarihinde Sao Paulo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcelo Mercuri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Marcelo Mercuri, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Mercuri'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Marcelo Mercuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcelo Mercuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Nisan 2018 yılında Olaria AC
1 Eylül 2018 yılında Bilinmiyor
8 Ocak 2019 yılında Arenteiro
1 Eylül 2019 yılında An. Ierapetras
1 Temmuz 2020 yılında Charavgiakos
1 Eylül 2021 yılında AO Diavolitsiou
22 Eylül 2022 yılında PAO Rouf
Marcelo Mercuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcelo Mercuri şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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