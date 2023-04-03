Marco Pinkernelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Pinkernelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Pinkernelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Pinkernelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Pinkernelle 13 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Pinkernelle Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STI Sports yapmaktadır. Marco Pinkernelle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Marco Pinkernelle'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marco Pinkernelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Pinkernelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Pinkernelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Pinkernelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında VfV Hildesheim

1 Temmuz 2013 yılında Hannover 96 II

Marco Pinkernelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Pinkernelle şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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