Marcos Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcos Junior kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcos Junior ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcos Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcos Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Junior 19 Ocak 1993 tarihinde Gama şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Júnior Lima dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Junior Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Marcos Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marcos Junior'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Junior Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcosjroficial/

Marcos Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcos Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Fluminense

1 Haziran 2014 yılında EC Vitória

31 Aralık 2014 yılında Fluminense

4 Ocak 2019 yılında Yokohama F. M.

Marcos Junior kimdir

Marcos Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Junior şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Marcos Junior nereli

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