Marcos Moser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Moser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Moser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Moser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Moser 17 Mayıs 1998 tarihinde Rio do Oeste şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Moser Preto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Moser Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T.P.O yapmaktadır. Marcos Moser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Moser'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcos Moser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Moser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcos Moser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Moser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2020 yılında GE Juventus-SC

12 Ağustos 2020 yılında Coritiba FC B

4 Eylül 2020 yılında Portuguesa

29 Eylül 2020 yılında Coritiba FC B

1 Ekim 2020 yılında Portuguesa

24 Kasım 2020 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2021 yılında Portuguesa

27 Ağustos 2021 yılında PS Kalamata

Marcos Moser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Moser şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.