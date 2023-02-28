Marcus Caldeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Caldeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Caldeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Caldeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Caldeira 14 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Caldeira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Caldeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına - tarihinde katılmıştır. Marcus Caldeira'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcus Caldeira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcus__caldeira/

Marcus Caldeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Caldeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Caldeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Caldeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Caldeira şuan Forge FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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