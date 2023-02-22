Marcus Kane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Kane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Kane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Kane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Kane 8 Aralık 1991 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Kane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Kane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Marcus Kane'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Kane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Kane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Kane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Kane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Linfield

1 Ocak 2012 yılında Carrick Rangers

30 Haziran 2012 yılında Linfield

1 Temmuz 2012 yılında Glentoran

Marcus Kane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Kane şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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