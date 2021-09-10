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  3. Mardin'de flaş gelişme: Sokoğa çıkma yasağı getirildi!

Mardin'de flaş gelişme: Sokoğa çıkma yasağı getirildi!

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan 1 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'de flaş gelişme: Sokoğa çıkma yasağı getirildi!

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada,  vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla blücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek olan operasyon sebebiyle, Mardin'in Artuklu ilçesinde yer alan Yardere mahallesinde ikinci bir duyuru yapılana kadar mahalle sakinlerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'de flaş gelişme: Sokoğa çıkma yasağı getirildi!

MARDİN VALİLİĞİ DUYURDU!

Mardin Valiliği resmi internet sitesinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bu kararı aldığını belirterek " Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla;

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 10. Eylül 2021 Cuma  günü saat: 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar  Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, söz konusu yasağın ikinci bir ilana kadar devam edeceğinin de vurgusu yapıldı.

Mardin'de flaş gelişme: Sokoğa çıkma yasağı getirildi!

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