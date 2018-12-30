Mardin'de iki araç çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Mardin'de yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

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