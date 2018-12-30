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Mardin'de iki araç çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin'de yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Mardin'de iki araç çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Mardin-Ömerli kara yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 47 M 0123 plakalı minibüs ile 47 BA 660 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Feci kaza Ölüler ve yaralılar var
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere sevk edildi.

Mardin'de iki araç çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı varMardin'de iki araç çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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