Mardin'de iki araç çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mardin'de yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Mardin-Ömerli kara yolunda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 47 M 0123 plakalı minibüs ile 47 BA 660 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Feci kaza Ölüler ve yaralılar var
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin’deki hastanelere sevk edildi.
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