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Mardin'de kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin, Mazıdağı'nda dünür oldukları bilinen iki aile arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra alevlenen kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 50 yaşındaki Meliha Kaya hayatını kaybetti, 56 yaşındaki eşi Abdurrahim Kaya ise yaralandı.

Mardin'de kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dünürler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ekrem Ö. (75) ile dünürü Abdurrahim Kaya (56), Yetkinler Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Abdurrahim ve eşi Meliha Kaya (50) vuruldu.

Meliha Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi, 112 Acil Servis ekibince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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