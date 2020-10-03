Mardin'de mutfak tüpü bomba gibi patladı! 1 kişi yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde yaşanan olayda bir kadın biten mutfak tüpünü değiştirdiği sırada büyük bir patlama gerçekleşti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ise patlamaya ilişkin inceleme başlattı.



Mardin'de ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Hatice Muhammed (43) isimli kadın biten tüpü değiştirmek istediği sırada sıkışan basınç patlamaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada hasar gören evde yangın çıkmazken vücudunda yanıklar oluşan Hatice Muhammed, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri diğer tüpün patlamaması için müdahalede bulundu. Olası bir faciadan dönüldüğü olayı vücudunda yanıklarla atlatan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.