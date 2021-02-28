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Mardin’de sınırdan ülkeye girmeye çalışan terörist tutuklandı!

Mardin'de bulunan Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 3 kişiden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Mardin’de sınırdan ülkeye girmeye çalışan terörist tutuklandı!

Akdoğan jandarması tarafından Suriye'den ülkeye girmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 3 şahıstan 1'inin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi. Jandarmada işlemleri devam ederken hakkında yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu A.U.M.'nin, 2017 yılında Suriye-Haseke-Sabahelhayr kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, 2017-2019 yılları arasında Rasulayn bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde savaşçı olarak görev aldığı, Barış Pınarı Harekatı esnasında Haseke bölgesine kaçtığı, 2020 yılından itibaren de Hilal El Ahmer'de silahlı olarak eylemlerde bulunduğu ortaya çıktı.

A.U.M. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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