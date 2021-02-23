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  3. Mardin'deki "İp bina" için talep patlaması yaşanıyor

Mardin'deki "İp bina" için talep patlaması yaşanıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde inşa edilen bir yapı sosyal medya kullanıcılarının bir hayli dikkatini çekti. Sosyal medyada sık sık paylaşılan görüntülerdeki yapı 'İp bina' diye tabir ediliyor ve gören bir kez daha bakıyor.

Mardin'deki "İp bina" için talep patlaması yaşanıyor

Üçgen şeklindeki mimari yapısıyla görenleri kendine tekrar baktıran 4 katlı bina toplam 24 daireden oluşuyor.  Yapısı bakımından 'ip bina' olarak anılan apartmanın 20 dairesinin dolu olduğu, boş 4 dairenin kiralanması için talep patlaması olduğu öğrenildi.

''DAİREDE OTURMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR SIRADA BEKLİYOR''

Bir vatandaşın sosyal medyada paylaşılmasının ardından bir anda meşhur olan apartmanın sakinlerden Ahmet Elik,  "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video da çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konfor bakımından çok konforlu. Şu anda oturduğumuz 24 daireli binamızın 20 dairesinin dolu vaziyette olduğunu, 4 dairesinin talepleri olmasına rağmen müteahhit tarafından satışı yapılmadığını biliyoruz. Şu anda binamızdaki dairelerde oturmak isteyen vatandaşların sırada olduğunu ve taleplerin olduğunu biliyoruz. Hatta ‘Boş daire varsa haberimiz olsun’ diye gelen talepler de var" dedi.

Mardin'deki "İp bina" için talep patlaması yaşanıyor

''UÇ KISMININ DAR OLMASI AVRUPADA'Kİ BİNALARI ANIMSATIYOR''

Üniversite öğrencisi Sinan Erdin de ''Binamız gerçekten ilçemize renk katıyor. Aslında ilçemizi modern göstermek anlamında çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Binanın verdiği cazibenin uç kısım olduğunu söyleyebiliriz. Uç kısmının dar olması Avrupa’daki binaları anımsatıyor. Binamızın ilçemizi güzel bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Mardin'deki "İp bina" için talep patlaması yaşanıyor

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