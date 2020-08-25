Türkiye'nin en benzersiz illerinden birisi olan Mardin, uluslararası kuruluşlar tarafından barındırdığı kültür mirasıyla kabul edilmiş bir kent. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarihi dokusu ve yöresel lezzetleriyle yerli ve yabancı pek çok turisti çekebilen Mardin, Türkiye'nin en kalabalık 26. şehri. Ayrıca İpek Yolu üzerinde bulunan Mardin, Yukarı Mezepotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. Peki, Mardin'in neyi meşhur? Ne yenir? Mardin'de gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

MARDİN'İN NEYİ MEŞHUR? NE YENİR?

Lebeniye Çorbası

Mardin'in yöresel çorbalarından birisi olan Lebeniye Çorbası, yoğurtlu çorbalar arasında en fazla tüketilen çorba diyebiliriz. Lebeniye Çorbası, Nohut, pirinç ve süzme yoğurt ile yapılıyor.

Dobo

Mardin'in birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yaptığını söylemiştik. Tarihi Süryanilere kadar uzanan Dobo, şehrin en lezzetli et yemeklerinden birisi. Yapımı da oldukça zahmetli...

Haşu

Mardin'de yapılan en besleyici lezzetlerden birisi olan Haşu, aslında Mardin'in yöresel bir pilavı. İçerisinde kavrulmuş et, badem ve maydonaz bulunan bu pilavı denemeden geçmeyiniz.

Harire Tatlısı

Pekmez, şeker, tarçın, un gibi basit malzemelerle hazırlanan Harire Tatlısı, bol cevizle servis edilen lezzetli bir yöresel tatlıdır.

MARDİN'DE GEZİLECEK YERLER?

Mardin Kalesi

Şehrin büyük bir kısmını sırtına dayayan Mardin Kalesi, manzarasıyla gözleri doyuruyor. Kale; Subari, Sümer, Babil, Mitaniler, Asur, Hamdaniler, Selçuklular, Artuklu, Karakoyunlu, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Akkoyunlu, Safaviler, Osmanlılar dönemlerinin zafer kazanıp zaferler kaybettiği önemli bir kaledir.

Mardin Sokakları

Mardin’in tarihi evleriyle meydana gelen arnavut kaldırımlı dar sokaklarını şehrin her yerinden görebiliyorsunuz.

Mardin Evleri

Bölgeye ait sarı kalker taşlarından yapılan şehirde Orta Çağ görüntüsüne bürünen Tarihi Mardin Evleri, adeta bir sanat eseri.

Midyat Saat Kulesi



Saat kulesi, antik görüntü oluşturan Midyatı’n ünlü taşıyla yapılan bir süs havuzu ve ışıklandırmalar ile ihtişamlı görünüme kavuşan kule Midyat ilçesine ayrı bir hava katmıştır.

MARDİN HAKKINDA

Suriye ile sınır komşusu olan, İpek Yolu üzerinde yer alan Mardin, Yukarı Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden biridir ve tarih boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Pek çok mimari, kültürel, etnik zenginlikleri, abbara ve taş evleriyle özel bir dokuya sahiptir. 2007 yılında yapılan Mardin Artuklu Üniversitesi aynı yıl eğitim dönemine başlamıştır. Gümüşçülük, taş işlemeciliği, ahşap oymacılığı, bakırcılık, Midyat el nakışı, boyacılık, sedef işlemeciliği gibi el sanatlarının da Mardin kültüründe eşsiz bir yeri vardır.