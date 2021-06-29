Marek Hamsik imzayı attı. İşte basın toplantısındaki açıklamaları...

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik için Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu ve Marek Hamsik açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Ailemize hoş geldin Marek. Önemli bir transfer, hocamızın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer bizim için zorlu geçmedi, futbol oynamak ve Napoli'de yaşadığı günleri burada yaşamak istediği için geldi. Eski oyuncumuz Parma'da oynayan Kucka'dan Trabzonspor için kapsamlı bilgiler aldı. Babası Türkiye'de antrenör olan menajeri Trabzon ve Türkiye hakkında bilgiler verdi.

Sadece futbol oynamak istediği transferi bizim için pek zor olmadı. Ailemize katıldığı için mutluluk yaşıyoruz. Büyük bir aileye geldiğini ifade etti.

Trabzonspor yapısı itibariyle Süper Lig kulüplerinden farklı özellikleri olan bir kulüp.

Daha önce diğer oyuncularımıza 5 bin forma satmıştık. Ona da umarım vereceğiz.

Marek Hamsik'i forma elçimiz ilan ediyorum.

Marek Hamsik'in açıklamaları:

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer döneminde Trabzonspor dürüst bir tavır sergiledi, benim için bu kararı vermek zor olmadı. EURO 2020'de sadece takımıma nasıl katkı verebilirim diye düşündüm.

Transfer hızlı ve dürüst bir şekilde bitti. Umuyorum harika bir sezon geçireceğiz. Buraya geldiğim ilk günden beri Napoli'de yaşadığım gibi insanların takımlarına ve futbola ne kadar tutkulu olduğunu gördüm.

Taraftarların sesini duymak ve onların desteğini almak çok önemli, futbol zaten benim için budur! Bu tutkuyu burada yaşayacağımı biliyorum.