Marek İcha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek İcha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek İcha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek İcha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek İcha 14 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek İcha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marek İcha'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek İcha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek İcha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek İcha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek İcha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC MAS Taborsko

5 Ocak 2022 yılında Slavia Prag

6 Ocak 2022 yılında Vlasim

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

8 Eylül 2022 yılında Pardubice

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Marek İcha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek İcha şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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