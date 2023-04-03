Marek Jaron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Jaron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Jaron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Jaron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Jaron 30 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Jaroň şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Jaron Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Marek Jaron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Jaron'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marek Jaron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Jaron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Jaron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Jaron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2020 yılında Vitkovice

25 Ocak 2022 yılında Ostrava B

Marek Jaron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Jaron şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Choryně (2007 - 2010)TJ Juřinka (2010 - 2013)TJ Valašské Meziříčí (2013)FC Baník Ostrava (2013 - 2015)TJ Valašské Meziříčí (2015 - 2016)FC Hlučín (2016 - 2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.