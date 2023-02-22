Marek Kejr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Kejr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Kejr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Kejr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Kejr 12 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Kejř şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Kejr Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marek Kejr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Kejr'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marek Kejr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Kejr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Kejr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Kejr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove B

4 Şubat 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2023 yılında Hr. Kralove B

Marek Kejr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Kejr şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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