Marek Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Kolar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Kolar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Kolar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Kolar 3 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Kolář şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Kolar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Kolar'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marek Kolar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Kolar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Kolar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Kolar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Jihlava B

1 Ocak 2018 yılında Jihlava

20 Şubat 2019 yılında SFK Vrchovina

30 Haziran 2019 yılında Jihlava

12 Temmuz 2019 yılında Velke Mezirici

22 Temmuz 2022 yılında Vlasim

Marek Kolar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Kolar şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Bohemia Světlá nad Sázavou (2003 - 2005)FC Slovan Havlíčkův Brod (2005 - 2008)FC Vysočina Jihlava (2008 - 2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.