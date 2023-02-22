Marek Mach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Mach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Mach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Mach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Mach 30 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Mach Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marek Mach'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marek Mach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Mach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Mach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Mach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2019 yılında Zbrojovka Brno

8 Şubat 2021 yılında Blansko

10 Ocak 2022 yılında Zbrojovka Brno

27 Temmuz 2022 yılında 1.SK Prostejov

Marek Mach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Mach şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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