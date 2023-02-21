Marek Matocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Matocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Matocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Matocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Matocha 3 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Matocha Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 8 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Marek Matocha'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marek Matocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Matocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Matocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Matocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2014 yılında Prostejov U19

31 Temmuz 2016 yılında FK Kozlovice

13 Mart 2017 yılında MFK Vyskov

8 Şubat 2020 yılında SK Lisen

Marek Matocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Matocha şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Jaroměřice (2003 - 2005)SKP Slovan Moravská Třebová (2005 - 2008)TJ Svitavy (2008 - 2009)SK Sigma Olomouc (2009 - 2014)1.SK Prostějov (2014 - 2016)

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