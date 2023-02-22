Marek Richter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Richter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Richter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Richter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Richter 23 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Richter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Richter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Marek Richter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 20 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Marek Richter'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marek Richter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Richter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marek Richter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Richter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Teplice B

7 Eylül 2017 yılında Usti nad Labem

24 Ocak 2018 yılında Teplice

20 Temmuz 2018 yılında Varnsdorf

27 Şubat 2020 yılında Sokol Brozany

30 Haziran 2020 yılında Varnsdorf

Marek Richter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Richter şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marek Richter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Sokol Brozany (2005 - 2008)SK Slavia Praha (2008)SK Junior Teplice (2009)FK Teplice (2009 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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