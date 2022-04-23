Margarit ne demek, TDK'ya göre Margarit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Margarit ne demek? Margarit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi margarit kelimesi. Peki margarit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre margarit nedir, margarit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARGARİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Margarit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Margarit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre margarit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koyungözü

