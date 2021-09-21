Margün enerji halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Hangi pazarda, ne zaman işlem görecek? Margün enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu

Margün enerji halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Hangi pazarda, ne zaman işlem görecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. İşte Margün enerji halka arz ile ilgili bilgiler...

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Yurtiçi ve yurtdışında rekabet gücünü artırmak ve işletme sermayesini güçlendirmek için Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak olan Margün Enerji'nin yatırımcılardan 22-23 Eylül tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacağı bilgisi verildi.

MARGÜN ENERJİ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşecek Margün Enerji halka arz, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak. Halka arzı gerçekleştirecek Esenboğa Elektrik tarafından halka arz sonrası 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı garantisi de verildi.

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ PAZARDA, NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon TL'de 410 milyon TL'ye artırılması için halka açılma başvurusu, SPK tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenmektedir.

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI VE KODU

Margün enerji halka arzda 1 TL nominal değerli payların 8,30 TL’den satışa çıkarılması kararlaştırıldı. Margün enerjinin hisse kodu ise MAREN olarak belirlendi.