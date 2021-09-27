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Margün Enerji ne zaman işlem görecek? Margün Enerji hisse kodu ne, fiyatı ne kadar?

Türkiye'nin en büyük halka arzını gerçekleştirmesinin ardından Margün Enerji, internette Margün Enerji ne zaman işlem görecek? Margün Enerji hisse kodu ne, fiyatı ne kadar? sorularıyla vatandaşlar tarafından aratılır oldu. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Margün Enerji ne zaman işlem görecek? Margün Enerji hisse kodu ne, fiyatı ne kadar?

Margün Enerji ne zaman işlem görecek? Margün Enerji hisse kodu ne, fiyatı ne kadar? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

MARGÜN ENERJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'da eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşen Margün Enerji'nin SPK'ya halka arz için başvurusunun onaylanmasının ardından vatandaşlar tarafından ne zaman işlem görüleceği merak edilmeye başlandı.

Margün Enerji ne zaman işlem görecek? Margün Enerji hisse kodu ne, fiyatı ne kadar?

Şirketin halka arzı, 22-23 Eylül 2021 tarihlerindeki talep toplama sonrası halka arz miktarından daha fazla gelen taleple 830 milyon lira değerinde gerçekleşti. Yaşanan bu durumundan sonra borsada ne zaman işlem göreceği ile ilgili Margün Enerji'den ise henüz bir açıklama gelmedi. 

Margün Enerji ne zaman işlem görecek? Margün Enerji hisse kodu ne, fiyatı ne kadar?

MARGÜN ENERJİ HİSSE KODU NE, FİYATI NE KADAR?

Margün enerji halka arzda 1 TL nominal değerli payların 8,30 TL’den satışa çıkarılması kararlaştırıldı. Margün enerjinin hisse kodu ise MAREN olarak belirlendi. 

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