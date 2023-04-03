Marian Kirsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Kirsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Kirsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marian Kirsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marian Kirsch 12 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marian Kirsch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Siebert & Backs yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marian Kirsch'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Marian Kirsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marian Kirsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 U17
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U19
Marian Kirsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marian Kirsch şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Arnum (-2013), Hannover 96 (2013-2021), Borussia Dortmund (2021-)
Marian Kirsch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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