Marian Rutkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Rutkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Rutkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Rutkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Rutkowski 15 Ocak 2003 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Josef Rutkowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Rutkowski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Marian Rutkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marian Rutkowski'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marian Rutkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Rutkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marian Rutkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Rutkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Marian Rutkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Rutkowski şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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