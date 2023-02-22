Marian Tandara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Tandara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Tandara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marian Tandara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marian Tandara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Tandara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marian Tandara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Tandara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Tandara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Tandara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Tandara 6 Mart 2002 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Marián Tandara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Tandara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Marian Tandara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marian Tandara'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marian Tandara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Tandara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Marian Tandara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Tandara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina U19

18 Temmuz 2020 yılında MSK Zilina B

22 Temmuz 2022 yılında Trinec

30 Haziran 2023 yılında MSK Zilina B

Marian Tandara kimdir

Marian Tandara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Tandara şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Marian Tandara nereli

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