Çılgın Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 30 Ekim 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021  Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandıran Madonna'ya sert tepki! "Sapkın ve ürkütücü"Çalakamçı ne demek, TDK'ya göre Çalakamçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sipariş ettiği yemekle hayatının şokunu yaşadı! Kızarmış tavuk kanadından çıkan şey hayrete düşürdü!Konyaspor 2 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCUFenerbahçe'de peş peşe sakatlık! Maçı 10 kişi tamamlayacak!Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı mı? Sakatlığı ne?Direktif ne demek, TDK'ya göre Direktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşme günü belli oldu!Cam Süsleyicisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
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  3. Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandıran Madonna'ya sert tepki! "Sapkın ve ürkütücü"

Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandıran Madonna'ya sert tepki! "Sapkın ve ürkütücü"

Marilyn Monroe'nun 1962'deki ölümünü yeniden canlandıran Madonna "sapkın ve ürkütücü" bulunan fotoğraflar nedeniyle sert bir şekilde eleştirildi.

Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandıran Madonna'ya sert tepki! "Sapkın ve ürkütücü"

Daily Mail'de yer alan habere göre, Amerikalı pop yıldızı Madonna'nın verdiği pozlar eleştirilerin merkezi oldu. Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandırarak erotik poz veren Madonna, sosyal medyada linç edildi.

"İĞRENÇ VE UYGUNSUZ"

Bir takipçisi, "Sapkın ve ürkütücü bir nedenden dolayı Madonna, Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandırdı." şeklinde yorumda bulunurken, bir diğeriyse "İğrenç ve uygunsuz." dedi.

Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandıran Madonna'ya sert tepki! Sapkın ve ürkütücü

V dergisinin yeni sayısı için 63 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafçı Steven Klein'a poz verdi.

Söz konusu pozlar Monroe'nun 36 yaşındaki beklenmedik ölümünden 6 hafta önce Bert Stern'ün çektiği fotoğraflardan ilham alınarak oluşturuldu.

Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandıran Madonna'ya sert tepki! Sapkın ve ürkütücü

Fotoğrafların birinde şarkıcı bir şiltenin üstünde poposu açık biçimde yüzüstü uzanırken bir diğerindeyse komodinin üzerinde birçok reçeteli ilaç olduğu görülüyor.

Marilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandıran Madonna'ya sert tepki! Sapkın ve ürkütücüMarilyn Monroe'nun ölüm döşeğindeki pozunu canlandıran Madonna'ya sert tepki! Sapkın ve ürkütücü

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