Marin Galic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Galic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marin Galic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marin Galic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marin Galic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Galic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marin Galic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Galic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Galic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Galic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Galic 21 Eylül 1995 tarihinde Kiseljak şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marin Galić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Galic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marin Galic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Galic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Marin Galic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Galic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Marin Galic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Galic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zrinjski Mostar

3 Mart 2015 yılında Br. Mostar

1 Temmuz 2016 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2017 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2019 yılında Inter Zapresic

23 Ocak 2020 yılında B. Banja Luka

29 Temmuz 2020 yılında FK Krupa

5 Temmuz 2021 yılında Z. Sosnowiec

31 Ocak 2022 yılında Zeljeznicar

Marin Galic kimdir

Marin Galic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Galic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HŠK Zrinjski Mostar

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Marin Galic nereli

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