Marin Orlinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Orlinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Orlinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Orlinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Orlinov 30 Ekim 1994 tarihinde Teteven şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Малин Александров Орлинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Orlinov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marin Orlinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Orlinov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Orlinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Orlinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Orlinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Orlinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chavdar

30 Haziran 2013 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2015 yılında Spartak Pleven

31 Aralık 2015 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2017 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2018 yılında Montana

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2021 yılında Neftochimik

11 Ocak 2022 yılında Litex Lovech

Marin Orlinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Orlinov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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