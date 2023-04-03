Marin Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Popovic 18 Ağustos 1994 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marin Popović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Popovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marin Popovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marin Popovic'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Celik Zenica

18 Ocak 2017 yılında Jihlava

18 Temmuz 2018 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Hannover 96 II

Marin Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Popovic şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marin Popovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Celik Zenica (-12/2012)

Bosna-Hersek U21 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 7 numaralı formasıyla 21 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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