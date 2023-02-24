Marin Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Samardzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Samardzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Samardzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Samardzic 16 Temmuz 2000 tarihinde Jajce şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marin Samardžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Samardzic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marin Samardzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marin Samardzic'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Samardzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Samardzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Samardzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Samardzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında NK Jajce

23 Temmuz 2018 yılında Zr. Mostar U19

15 Temmuz 2019 yılında NK Jajce

28 Temmuz 2020 yılında Zvijezda G.

13 Temmuz 2021 yılında S. Novi Grad

Marin Samardzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Samardzic şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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