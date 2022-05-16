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Marinada dehşet veren olay! Balık tutma hevesi hayatından etti!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korkutan bir olay meydana geldi. Balık tutmak için marinaya giden 2 alkollü genç denize düştü. Şahıslardan birisi kurtarılırken, diğerinin ise denizden cansız bedeni çıkarıldı.

Marinada dehşet veren olay! Balık tutma hevesi hayatından etti!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dehşet veren bir olay meydana geldi. Yaşanan feci olay, İzmit ilçesinin Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan marinada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Furkan Çiftçi (23) ile Mine D. (23) isimi iki genç, akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti. Bu sırada alkol de aldıkları öğrenilen gençler, bir süre sonra denize düştü.

Marinada dehşet veren olay! Balık tutma hevesi hayatından etti!

BALIKÇI GENÇ KIZI KURTARDI

Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, Mine D. isimli genç kızı kurtardı. Furkan Çiftçi'yi göremeyen balıkçı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, denizden kurtarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Marinada dehşet veren olay! Balık tutma hevesi hayatından etti!

FURKAN ÇİFTÇİ'NİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ardından ambulansa alınan genç kız tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adamlar, denizde kaybolan Furkan Çiftçi’yi bulabilmek için çalışma başlattı.

Marinada dehşet veren olay! Balık tutma hevesi hayatından etti!

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi’nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Marinada dehşet veren olay! Balık tutma hevesi hayatından etti!

Öte yandan 2 gencin balık tutmak için geldikleri marinada, denize düşmeden saatler önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Marinada dehşet veren olay! Balık tutma hevesi hayatından etti!

Marinada dehşet veren olay! Balık tutma hevesi hayatından etti!

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