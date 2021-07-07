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Mario Balotelli Adana Demirspor için İstanbul'da!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli ile ilgilendiğini duyurmuştu. İtalyan yıldızın transferi için Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından "iki deli bir araya gelmemeliydik" açıklaması yapıldı. Oyuncunun imza için İstanbul'da olduğu bilgilerine ulaşıldı.

Mario Balotelli Adana Demirspor için İstanbul'da!

TFF 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor bir transfer bombası daha patlatmak üzere. Geçtiğimiz günlerde başkan Murat Sancak yaptığı açıklamada Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaşma sağladıklarını, ufak pürüzlerin giderilmesi halinde yıldız oyuncuyu takıma kazandıracaklarını söylemişti. Oyuncunun İstanbul'a geldiği ve kısa süre içerisinde bu transferin açıklanacağı duyuruldu.

Adana Demirspor sosyal medya hesabından "iki deli bir araya gelmemeliydik" paylaşımı yaparak Balotelli transferini duyurmak için ateşi yaktı.


Mario Balotelli Adana Demirspor için İstanbul'da

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