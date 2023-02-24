Mario Barjamaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Barjamaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Barjamaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Barjamaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Barjamaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Barjamaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Barjamaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Barjamaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Barjamaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Barjamaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Barjamaj 27 Haziran 1998 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Barjamaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Barjamaj'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Barjamaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Barjamaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Barjamaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Barjamaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Partizani U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Partizani B

27 Ağustos 2018 yılında FK Bylis

31 Ocak 2021 yılında FK Tomori Berat

5 Temmuz 2022 yılında KF Laçi

Mario Barjamaj kimdir

Mario Barjamaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Barjamaj şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Mario Barjamaj nereli

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