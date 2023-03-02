Mario De Luis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario De Luis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario De Luis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario De Luis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario De Luis 6 Mayıs 2002 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario de Luis Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario De Luis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mario De Luis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mario De Luis'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario De Luis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario De Luis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario De Luis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario De Luis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2019 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2021 yılında RM Kastilya

17 Temmuz 2021 yılında Real Avilés

20 Ocak 2022 yılında RM Kastilya

27 Ocak 2022 yılında Xerez Deportivo

30 Haziran 2022 yılında RM Kastilya

Mario De Luis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario De Luis şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

E. F. La Chimenea (2008-2010)Categorías inferiores del Real Madrid:-Benjamín B (2010-2011)-Benjamín A (2011-2012)-Alevín B (2012-2013)-Alevín A (2013-2014)-Infantil B (2014-2015)-Infantil A (2015-2016)Rayo Vallecano (2016-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.