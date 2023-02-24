Mario Krstovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Krstovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Krstovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Krstovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Krstovski 3 Nisan 1998 tarihinde Kocani şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Марио Крстовски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Krstovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Krstovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Krstovski'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Krstovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Krstovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Krstovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Krstovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Horizont

3 Kasım 2017 yılında Akad. Pandev

10 Şubat 2020 yılında Rabotnicki

30 Haziran 2020 yılında Akad. Pandev

6 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

3 Eylül 2021 yılında Makedonija

31 Aralık 2021 yılında Zrinjski Mostar

31 Ocak 2022 yılında Leotar Trebinje

31 Mayıs 2022 yılında Zrinjski Mostar

28 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

Mario Krstovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Krstovski şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Mario Krstovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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