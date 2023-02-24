Mario Simut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Simut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Simut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Simut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Simut 23 Eylül 2003 tarihinde Oradea şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Lucas Simuț şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Simut Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Mario Simut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Simut'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Simut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Simut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Simut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Simut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Haladás

Mario Simut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Simut şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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