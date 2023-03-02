Mario Soriano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Soriano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Soriano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Soriano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Soriano 22 Nisan 2002 tarihinde Alcalá de Henares şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Soriano Carreño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Soriano Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mario Soriano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Soriano'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mario Soriano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mariosoriano10/

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Mario Soriano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Soriano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Soriano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Soriano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid U19

1 Ağustos 2020 yılında Atl. Madrid B

31 Ağustos 2021 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2022 yılında Atl. Madrid B

19 Temmuz 2022 yılında Dep. La Coruña

Mario Soriano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Soriano şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Mario Soriano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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