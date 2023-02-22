Marios Chamoksaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Chamoksaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marios Chamoksaras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marios Chamoksaras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.