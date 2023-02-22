Marios Chamoksaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Chamoksaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Chamoksaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marios Chamoksaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marios Chamoksaras 29 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Χαμοξαράς şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marios Chamoksaras Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Marios Chamoksaras'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Marios Chamoksaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marios Chamoksaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ekim 2022 yılında Apollon Pontou
Marios Chamoksaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marios Chamoksaras şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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