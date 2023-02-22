Marios Kapsalis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Kapsalis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Kapsalis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Kapsalis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Kapsalis 6 Eylül 1999 tarihinde Arta şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Καψάλης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Kapsalis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Marios Kapsalis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marios Kapsalis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marios Kapsalis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Kapsalis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marios Kapsalis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Kapsalis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AE Karaiskakis

24 Eylül 2020 yılında OF Ierapetras

7 Ağustos 2021 yılında PAE Chania

2 Ağustos 2022 yılında Iraklis Larisas

Marios Kapsalis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Kapsalis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Asteras Filotheis, AE Kampis

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.