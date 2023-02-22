Marios Karabetsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Karabetsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Karabetsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Karabetsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Karabetsos 25 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Καραμπέτσος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Karabetsos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marios Karabetsos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marios Karabetsos'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marios Karabetsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Karabetsos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Karabetsos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Karabetsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında OF Ierapetras

Marios Karabetsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Karabetsos şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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