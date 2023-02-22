Marios Kostoulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Kostoulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Kostoulas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Kostoulas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Kostoulas 12 Mart 1996 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Κωστούλας şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Kostoulas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marios Kostoulas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Marios Kostoulas'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marios Kostoulas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Kostoulas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marios Kostoulas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Kostoulas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atromitos Athen

5 Ağustos 2016 yılında Agios Ierotheos

30 Haziran 2017 yılında Atromitos Athen

14 Eylül 2017 yılında Ionikos Nikeas

31 Aralık 2017 yılında Atromitos Athen

1 Ocak 2018 yılında Iraklis

30 Haziran 2019 yılında Atromitos Athen

22 Temmuz 2019 yılında Ap. Larisas

26 Ağustos 2020 yılında Diagoras

10 Ağustos 2021 yılında Iraklis

Marios Kostoulas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Kostoulas şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AO Pelasgiotis ( -2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.