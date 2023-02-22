Marios Leka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Leka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marios Leka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marios Leka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marios Leka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Leka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marios Leka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Leka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Leka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Leka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Leka 15 Temmuz 2005 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Λέκα şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Leka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marios Leka'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marios Leka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Leka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U17

3 Ağustos 2022 yılında AO Episkopi

Marios Leka kimdir

Marios Leka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Leka şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Marios Leka nereli

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