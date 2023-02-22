Marios Mikes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Mikes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Mikes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Mikes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Mikes 5 Ocak 2003 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Μικές şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Mikes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marios Mikes'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marios Mikes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Mikes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Mikes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Mikes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Panachaiki

16 Ağustos 2021 yılında D.Vrachneikon

30 Haziran 2022 yılında Panachaiki

Marios Mikes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Mikes şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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