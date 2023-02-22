Marios Ogboe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Ogboe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Ogboe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Ogboe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Ogboe 10 Ekim 1994 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Όγκμποε şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Ogboe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Marios Ogboe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marios Ogboe'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marios Ogboe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Ogboe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Ogboe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Ogboe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Fostiras

1 Temmuz 2016 yılında OFI Girit

24 Ocak 2018 yılında Hamilton Acad.

31 Temmuz 2021 yılında AE Larisa

Marios Ogboe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Ogboe şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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