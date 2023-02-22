Marios Siabanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Siabanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Siabanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Siabanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Siabanis 28 Eylül 1999 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Σιαμπάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Siabanis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marios Siabanis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Marios Siabanis'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marios Siabanis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/siampanis_99/

Marios Siabanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Siabanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Siabanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Siabanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2015 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

11 Ağustos 2019 yılında Nottingham U21

30 Haziran 2020 yılında Olimpiakos

5 Ekim 2020 yılında Aris Selanik

Marios Siabanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Siabanis şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marios Siabanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AO Pavlos Melas, PAOK

Yunanistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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