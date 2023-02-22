Marios Sofianos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Sofianos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Sofianos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Sofianos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Sofianos 24 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Σοφιανός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Sofianos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına - tarihinde katılmıştır. Marios Sofianos'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marios Sofianos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Sofianos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Sofianos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Sofianos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ap. Paralimniou

30 Haziran 2021 yılında Panserraikos

Marios Sofianos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Sofianos şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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