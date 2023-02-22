Marios Spyridakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Spyridakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Spyridakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Spyridakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Spyridakis 24 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σπυρίδων-Μάριος Σπυριδάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Spyridakis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marios Spyridakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 6 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Marios Spyridakis'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marios Spyridakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Spyridakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Spyridakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Spyridakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2022 yılında AEK Atina B

Marios Spyridakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Spyridakis şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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