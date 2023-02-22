Marios Tsaousis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marios Tsaousis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marios Tsaousis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marios Tsaousis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marios Tsaousis 11 Mayıs 2000 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάριος Τσαούσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marios Tsaousis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vassilis Panagiotakis yapmaktadır. Marios Tsaousis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marios Tsaousis'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marios Tsaousis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marios Tsaousis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marios Tsaousis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marios Tsaousis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında PAOK U17

1 Temmuz 2017 yılında PAOK U20

1 Temmuz 2018 yılında PAOK

1 Temmuz 2019 yılında Volos NPS

31 Temmuz 2020 yılında PAOK

7 Eylül 2020 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2021 yılında PAOK

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Marios Tsaousis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marios Tsaousis şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Marios Tsaousis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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